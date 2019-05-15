Ему повезло выйти из голодовки. Реабилитация прошла успешно, - адвокат Динзе о состоянии Сенцова

"Что касается физического состояния, то уже в настоящее время не приходится беспокоиться. Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно. Но вы имейте ввиду, что это индивидуальная особенность организма. У Олега организм смог восстановиться, у других – он может этого не сделать. Поэтому ему повезло", – рассказал Динзе в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас психологическое состояние у Сенцова "отличное в следствии того, что он постоянно занимается чем-то творческим".

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.