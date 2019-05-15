Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время презентации своего плана действий как главы ГНС на заседании правительства 15 мая.

Как отмечается в презентации Верланова, размещенной на сайте Министерства финансов Украины, в частности, среди его приоритетов - повышение эффективности работы сотрудников ГНС, повышение их квалификации и обновление кадров путем привлечения выпускников вузов.

Также ГНС планирует увеличить количество электронных сервисов для налогоплательщиков и провести "демилитаризацию" - лишение налоговой силовых функций (сейчас их выполняет налоговая милиция).

"Государственная налоговая служба выступает лицом государства для предпринимателей, поэтому равенство участников общественного диалога о взаимных правах и обязанностях будет краеугольным камнем построения диалога между Государственной налоговой службой и обществом. Налоговая должна поощрять к ведению бизнеса, а не отпугивать активную часть населения от того, чтобы создавать национальный продукт", - заявил Верланов во время презентации своего плана действий.

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Напомним, 8 мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).