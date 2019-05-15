Матиос заявил, что "хорошо знаком" с Зеленским, но не виделся с ним уже больше года

Об этом Анатолий Матиос сказал журналистам во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Матиоса, он не встречался с Зеленским ни до, ни после выборов президента.

"Я после выборов и в процессе предвыборной кампании его не видел. Будет вызов им военного прокурора, как верховным главнокомандующим, я, как человек военный, должен прийти и сделать соответствующий доклад", – отметил Матиос.

Также главный военный прокурор сообщил, что видел Зеленского последний раз год назад. "Он о своем будущем год назад не знал, не то, что я должен был разговаривать с ним о своем будущем", – добавил прокурор, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Зеленским свое дальнейшее пребывание в должности.

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