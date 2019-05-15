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15.05.19 15:57

Правительство более чем в 2 раза повысило стипендии Президента и Кабмина для молодых ученых, - Гриневич

С 1 июля 2019 года размер стипендий Президента Украины и Кабинета Министров Украины для молодых ученых возрастет более чем вдвое.

гриневич

Соответствующее постановление было принято сегодня, 15 мая 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Правительство более чем в 2 раза повысило стипендии Президента и Кабмина для молодых ученых, - Гриневич 01

Так, размер стипендии Президента для молодых ученых увеличится с 2 305,2 гривен в месяц до 6 021 грн, а размер стипендии КМУ - с 1 921 грн в месяц до 4 014 гривен. Каждая из этих стипендий назначается на 2 года.

"Ежегодно Президент и Правительство назначают эти стипендии талантливым молодым ученым, чтобы поддержать их, мотивировать к дальнейшему развитию. Однако в последние годы сложилась ситуация, что размер именно этих стипендий был наименьшим среди всех премий и стипендий для молодых ученых в Украине. Конечно, нам надо было изменить эту ситуацию, и в этом году мы нашли в бюджете необходимые средства, чтобы более чем вдвое поднять эти выплаты. И очень важно, что это повышение будет не в конце года, а уже с 1 июля", - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Она также напомнила, что в год в Украине назначают 300 стипендий Президента Украины и 320 стипендии КМУ.

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