"Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо", - США призывает РФ немедленно освободить крымских татар, арестованных в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены продолжением политического преследования Россией 25 крымских татар, безосновательно задержанных 27 марта. Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо. Мы призываем Россию немедленно освободить всех политических заключенных", - заявили в посольстве.

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Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 23 человека.

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.

29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста ​Эдема Яячикова, который после обысков в Крыму находился в розыске.

Арестованным Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы). Остальным задержанных подозревают в участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

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