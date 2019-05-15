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15.05.19 16:32

Киевсовет запретил передачу коммунального имущества и земли компаниям с уставным капиталом в РФ

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о запрете передачи коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом государства-агрессора (РФ).

киевсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевсовета, соответствующее решение поддержал 61 депутат на пленарном заседании 15 мая.

Речь идет о моратории на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной громады Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25% или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.

"Такое решение действительно назрело уже давно. Более того, убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы и примут аналогичные решения", – прокомментировал один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

Он выразил надежду на то, что данное решение Киевсовета ляжет в основу законопроекта, который на общенациональном уровне запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям страны-агрессора.

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