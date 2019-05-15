Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь

Об это заявил лидер общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы отказываемся переносить палатку "Все для победы" с центральной площади Свободы на площадь Защитников Украины, расположенную в Слободском районе города. Палатка в 2014 году была установлена на ключевом месте. Тогда пророссийские силы отсюда дважды штурмовали здание Харьковской ОГА и дважды пытались превратить регион в "ХНР". Поэтому мы никуда не уйдем", – отметил Сосницкий.

По его словам, городские власти угрожают судом организаторам палатки как своеобразного постоянного пикета. "К суду готовы, не боимся", – заявил Сосницкий.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.

ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.