Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова и члена комисси Щотку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте суда
Отмечается, что Окружной админсуд рассмотрел заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, и принял решение их удовлетворить.
Суд запретил Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности председателя, ввести Остапца в состав ВККС.
Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.
Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.