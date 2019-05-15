В Раде собирают подписи за отставку Луценко

Об этом народный депутат Егор Соболев заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно 150 народных депутатов, чтобы парламент рассмотрел недоверие генеральному прокурору и начал такое голосование. Уже подписались 60 человек", – сообщил Соболев.

Подписи за отставку Луценко с должности генпрокурора собирают по двум инициативам. Автор второй – народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Он объявил о сборе подписей 26 апреля. Игорь Луценко недоволен тем, что Генпрокуратура под руководством Юрия Луценко не расследовала преступления высокопоставленных чиновников времен Януковича.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке с занимаемой должности.