Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинские курсанты на борту парусника вместе с польскими моряками принимают участие в морском походе. Под парусами они сначала пересекут Балтийское море, войдут в Северное море, дальше пройдут вдоль берегов Франции и через пролив Гибралтар зайдут в Средиземное море. Поход продлится примерно до 22 июня.

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В течение морской практики курсанты Института ВМС взаимодействуют с другими членами экипажа парусника во время учений по тактическому маневрированию, вместе со штурманами разрабатывают курс корабля, учатся проходить сложные для судоходства морские районы, где ежедневно проходит интенсивное движение транзитных судов, определяют координаты движения, приобретают необходимые навыки для ориентирования в море с помощью современных приборов, несут вахту на руле, выполняют обязанности сигнальщика, тренируются спасать людей, оказавшихся за бортом и т.п.. Во время похода применяются руководящие документы и требования, по которым работают на кораблях государств-членов НАТО.

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Кроме того, во время практики наши курсанты примут участие в учениях по борьбе за живучесть корабля: это тренировка и взаимодействие экипажа по поступлению забортной воды в отсеки парусника, практические действия моряков при возникновении экстренных ситуаций, ликвидация пожара в помещениях и много других аспектов.