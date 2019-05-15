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15.05.19 16:59

Во время выборов кибератак на ЦИК не зафиксировано, - Слипачук

Во время президентских выборов Центризбирком Украины не зафиксировал серьезных кибератак на свою систему.

Во время выборов кибератак на ЦИК не зафиксировано, - Слипачук

 Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на панельной дискуссии 15 мая в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  агентство "Интерфакс-Украина".

"Одна из причин, почему мы не имели серьезных проблем с электронной системой, является оборудование, а также тренинги, которые были предоставлены международными партнерами. Вторая – это то, что не было серьезных атак. Был фишинг, были обыденные вещи", – сказала она.

Вместе с тем, по словам Слипачук, была серьезная дезинформационная кампания.

"К сожалению, многие дезинформационные вбросы были со стороны украинских политиков", - сказла Слипачук.

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