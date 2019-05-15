Заместитель мэра задержан на Тернопольщине на взятке 800 долл. за размещение рекламных бордов, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Установлено, что чиновник, зная о намерениях предпринимателя установить носители наружной рекламы - биллборды на территории города, решил привлечь в качестве посредника в получении взятки их общего знакомого. За содействие в принятии положительного решения исполнительным комитетом горсовета и предоставление разрешения на размещение 8 биллбордов чиновник требовал 800 долларов.
Часть оговоренной суммы заместитель городского головы получил от посредника в апреле этого года, при получении остальных - 600 долларов был задержан правоохранителями.
Взяточнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины, также сообщено о подозрении посреднику. Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения.