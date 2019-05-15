АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным в едином реестре судебных решений, в частности постановлению суда от 8 мая, коллегия пришла к выводу, что комитет в ходе расследования не изучил такие факторы, влияющие на поведение участников торгов, как цена на нефть и нефтепродукты по состоянию на дату проведения торгов, цена на нефть и нефтепродуктов на мировом рынке, ее колебания и колебания национальной валюты.

Кроме того, АМКУ не исследовал вопрос производственной необходимости "НПК-Галичина" в сырье на момент проведения торгов, а также объем закупок и условий расчета. Также, по мнению коллегии судей, комитет не обосновал связь между участниками аукционов.

"Кассационный иск АМКУ не подлежит удовлетворению, а обжалуемые решения и постановления предыдущих судебных инстанций – без изменений из-за отсутствия надлежащих оснований для их отмены", - отмечено в тексте постановления суда.

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Как сообщалось, в августе 2017 года Хозяйственный суд Киева отменил решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с ПАО "Укртатнафта" штрафов на сумму 1 млрд 2,596 млн грн, с ПАО "НПК-Галичина" – на 326,929 млн грн и еще с четырех компаний – на 41,744 млн грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в марте-июле 2015 года. Позже данное решение суда первой инстанции поддержал Киевский апелляционный хозяйственный суд.