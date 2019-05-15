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15.05.19 17:57

Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ

Пресс-служба "Народного фронта" обратилась к администрации Facebook с просьбой удалить и принять меры для прекращения распространения очередного фейка в этой социальной сети.

Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ

Об этом сообщается на сайте НФ.


"В сети Интернет и социальных сетях в последние дни начал распространяться очередной феерический бред об Арсении Яценюке и его семье.

На этот раз на так называемых "сливных бачках", которые руководствуются "темниками" из Кремля и его приспешников внутри страны, появились маразматические обвинения, мол Арсений Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта. В качестве сенсации также всплывают фейки трехлетней давности об очередных мифических миллиардах.

Из "сливных бачков" эту чушь начали перепечатывать в Фейсбуке некоторые пользователи и группы.

Пресс-служба "Народного фронта" заявляет, что все это полный бред и одна из составляющих информационной кампании против Арсения Яценюка, которая продолжалась почти все годы его премьерства и не прекращается до сих пор.

Этот бред дополнит архив фейков о "чеченском боевике", "24 виллах в Майами" или ложь о "первом миллиарде".

Почему это происходит? Потому что действия лидера "Народного фронта" всегда были и будут направлены на защиту Украины, ее демократическое развитие, утверждение государственности и независимости Украины, борьбу против агрессии России, которая, очевидно, и является заказчиком самых абсурдных фейков.

Для всех, кто обнаружил подобные "горячие новости", заявляем: Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют.

Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах. Не позволяйте собой манипулировать и становиться инструментом в информационной войне против Украины", - говорится в сообщении.

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