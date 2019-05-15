Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ

Об этом сообщается на сайте НФ.





"В сети Интернет и социальных сетях в последние дни начал распространяться очередной феерический бред об Арсении Яценюке и его семье.



На этот раз на так называемых "сливных бачках", которые руководствуются "темниками" из Кремля и его приспешников внутри страны, появились маразматические обвинения, мол Арсений Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта. В качестве сенсации также всплывают фейки трехлетней давности об очередных мифических миллиардах.



Из "сливных бачков" эту чушь начали перепечатывать в Фейсбуке некоторые пользователи и группы.



Пресс-служба "Народного фронта" заявляет, что все это полный бред и одна из составляющих информационной кампании против Арсения Яценюка, которая продолжалась почти все годы его премьерства и не прекращается до сих пор.



Этот бред дополнит архив фейков о "чеченском боевике", "24 виллах в Майами" или ложь о "первом миллиарде".



Почему это происходит? Потому что действия лидера "Народного фронта" всегда были и будут направлены на защиту Украины, ее демократическое развитие, утверждение государственности и независимости Украины, борьбу против агрессии России, которая, очевидно, и является заказчиком самых абсурдных фейков.



Для всех, кто обнаружил подобные "горячие новости", заявляем: Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют.



Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах. Не позволяйте собой манипулировать и становиться инструментом в информационной войне против Украины", - говорится в сообщении.