Подрыв авторитета суда и давление на коллег: обнародованы причины увольнения главы КСУ Шевчука

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, документ доступен на сайте КСУ.
В нем говорится, в частности, что Шевчук незаконно создал в КСУ институт внештатных советников.
Отмечается, что за время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.
Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua", в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.
Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля текущего года, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.
Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете "Голос України" решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.
Напомним, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за отстранение Станислава Шевчука. Новым главой Конституционного суда была избрана Наталья Шаптала.
Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд.