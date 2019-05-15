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15.05.19 18:04

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом. ДОКУМЕНТ

Экс-командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подозревается в махинациях с жильем для военнослужащих НГУ.

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом. ДОКУМЕНТ

Текст подозрения есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе,  подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано  подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 01

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 02
Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 03

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 04

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 05

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 06

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 07

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 08

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 09

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 10

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 11

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 12

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 13

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 14


Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 15

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 16

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 17

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 18

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 19

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 20

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 21

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 22

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 23

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 24

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 25

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 26


Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 27

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 28

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 29

Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 30
Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 31
Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 32


Обнародован текст подозрения Аллерову: Обоснованно подозревается в завладении чужим имуществом 33



Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

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