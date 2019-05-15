Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Взятка в размере 10 тыс. грн предназначалась для военнослужащих Мукачевского пограничного отряда за предоставление служебной информации о размещении пограничных нарядов на государственной границе для перемещения контрабандных табачных изделий вне пункта пропуска.
В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства, регистрации и прохождения службы взяткодателя. Капитан задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решаются вопросы сообщения правонарушителю о подозрении в совершении преступления и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.