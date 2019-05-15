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15.05.19 18:22

Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура. ФОТО

15 мая правоохранителями задокументирован факт дачи взятки старшим офицером одного из отделов оперативно - розыскного управления Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура 01

Взятка в размере 10 тыс. грн предназначалась для военнослужащих Мукачевского пограничного отряда за предоставление служебной информации о размещении пограничных нарядов на государственной границе для перемещения контрабандных табачных изделий вне пункта пропуска.

Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура 02

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В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства, регистрации и прохождения службы взяткодателя. Капитан задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решаются вопросы сообщения правонарушителю о подозрении в совершении преступления и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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