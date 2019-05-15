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15.05.19 18:43

С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой.

сводка,оос

"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ООС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" позиции ОС обстреливали дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Павлополя), из минометов калибра 120 мм (у Марьинки), трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов (в районе Николаевки), дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Авдеевки), из автоматических станковых гранатометов (в районе Песков), из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (у Гнутово).

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды применял минометы калибра 82 мм (вблизи Золотое-4), из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (у Пивденного), из минометов калибра 82 мм (в районе Новгородского).

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 14 мая зафиксировано 11 вражеских обстрелов на Донбассе. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.

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