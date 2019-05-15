Порошенко предостерегает от реванша олигархических сил

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию Politico.



Во вторник Президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к своему преемнику, комику и политическму новичку Владимиру Зеленскому.

"Пожалуйста, не дайте Путину, не дайте олигархам разрушить то, что мы сделали за эти пять лет, достигнутые нами результаты и цену, которую мы заплатили за эту возможность для нашей нации", - сказал Порошенко.

"Потому что это, пожалуй, одна из самых высоких цен, которую нация заплатила за возвращение в семью европейских народов".

Порошенко посетил Брюссель для участия в 10-м саммите Восточного партнерства - праздновании десятилетнего работы ЕС на территории бывшего Советского Союза. Но это был также прощальный тур для Порошенко, чей шанс на переизбрание завершился разгромным поражением в прошлом месяце.

Многие вновь избранные президенты находят свою работу достаточно тяжелой, когда им надо возглавлять в целом функциональную, финансово платежеспособную страну в мирное время. В 2014 году украинские избиратели выбрали Порошенко, чтобы он возглавил расколотую нацию на грани дефолта, вовлеченную в войну с Россией.

В интервью Порошенко заявил, что гордится достижениями своей администрации, включая имплементацию многих тяжелых политических, экономических, судебных и социальных реформ, которые, по его словам, стоили ему общественной поддержки, в том числе резкое повышение цен на газ для населения.

"Можете ли вы представить себе цену за энергетическую независимость от России?" - спросил Порошенко. "Потому что за 25 лет до моего президентства Украина находилась на газовом крючке России, наиболее коррумпированной модели, которая существует в мире. И я сказал в 2015 году: "Стоп, хватит".

"Последнее повышение цены произошло менее чем за четыре месяца до выборов, а со стороны политика это самоубийство", - сказал Порошенко. "Ни один политик не может это сделать".

Для украинских избирателей болезненные меры были лишь одним из источников разочарования Порошенко и его администрацией. Он не остановил войну с Россией, которую он когда-то обещал выиграть в течение нескольких недель. Были также утверждения, в том числе от бывших сторонников, он был слишком медлителен в борьбе с коррупцией и он использовал свою власть, чтобы расширить и обогатить свои собственные бизнес-интересы, включая кондитерскую компанию, которая сделала его миллиардером.

Порошенко так и не продал свои бизнес-активы, несмотря на то, что обещал это сделать.

Но в то время как общественный гнев был ощутимым и очевидным в результатах выборов в прошлом месяце - Зеленский выиграл с 73 процентами голосов против всего лишь 24,5 процента Порошенко - президент заслужил похвалы на Западе за то, что он приложил героические усилия при обстоятельствах, которые много кто рассматривали как практически невозможными. Несмотря на аннексию Крыма и продолжающуюся оккупацию Донбасса, Украина сегодня остается на орбите Европы и находится дальше от объятий России, чем когда-либо после распада Советского Союза.

Порошенко был избран на замену Виктору Януковичу, при котором началась революция и Майдан в 2013 году, нарушив обещание подписать соглашение о политической ассоциации и соглашение о свободной торговле с ЕС. После того, как он наконец был свергнут протестами, Янукович сбежал в Россию, где он остается под защитой Кремля.

В интервью POLITICO Порошенко заявил, что когда он вступил в должность, почти весь Донбасс был оккупирован русскими сепаратистскими силами. Значительная часть этой территории была освобождена. Он сказал, что страна, с помощью Международного валютного фонда и других глобальных партнеров, была спасена от неплатежеспособности.

"Это не моя оценка, это оценка мировых лидеров, ведущих финансовых экспертов, международных финансовых организаций, глобальных банковских учреждений", - сказал Порошенко.

"Мы сделали больше реформ за пять лет моего президентства, чем за четверть века до этого".

"Мы проводили реформы в важнейших сферах Украины, прежде всего восстанавливая государство, - продолжает Порошенко. - Потому что, когда я был избран президентом, у нас не было армии. Теперь у нас есть одна из самых эффективных и одна из лучших армий Европы, которая имеет уникальный боевой опыт борьбы с Россией".

Он также утверждает, что усиление поддержки украинского языка, начало энергетических инициатив, пенсионная реформа, а также переформатирование судебной системы с помощью новых антикоррупционных мероприятий - это его заслуга. И он выразил особую гордость тем, что помог Украинской Православной Церкви обрести независимость от Московского Патриархата, который долгое время ее контролировал.

Порошенко заявил, что вспышка, приведшая к его президентства, началась на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в 2013 году, когда Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Миллионы украинцев вышли на улицы, требуя подписания Соглашения об ассоциации, - сказал он. - Поверьте, они не требовали повышения зарплаты или снижение налогов, они просто требовали права ... на возвращение в европейскую семью".

Порошенко настаивал, что сделал все возможное, чтобы ограничить влияние олигархов, которые уже давно распоряжались властью и влиянием, чтобы обогатиться за счет простых украинцев. Некоторые из его критиков считают это утверждение притянутым за уши. Их скептицизм поддерживается кампанией Зеленского, которая получила мощную поддержку от Игоря Коломойского, олигарха, который стал врагом Порошенко после того, как украинское правительство попыталось ограничить его влияние в сфере нефтяного и банковского секторов.

Эти шаги включали в себя национализацию Приватбанка, которым Коломойский владел и который использовался, по мнению международных наблюдателей, для вывода миллиардов из-за незаконных транзакций. Коломойский отрицает обвинения в хищении и национализации называет "незаконным захватом имущества без судебного приказа или компенсации". Он подал в суд на правительство и выиграл первые судебные решения. Коломойский живет в эмиграции в Израиле, но, как ожидается, вернется в Украину после инаугурации Зеленского.

"Я пытался сделать все возможное, чтобы отделить олигарха от влияния на правительство, президента, общество и государство, - сказал Порошенко. - Ничего личного между Порошенко-Коломойским ... Как президент я защищал Украину".

Некоторые из близких советников Порошенко объясняют его поражение "заговором" больших олигархов, чтобы изменить положение вещей.

И Порошенко признал, что ограничения влияния олигархов будет одним из "самых больших вызовов" Зеленскому.

"Сейчас у нас существует большая опасность реванша, - сказал Порошенко - это становится вызовом для нового президента. Это как лакмусовая бумага. Ему нелегко. Но я действительно желаю ему успеха в защите национальных интересов. Это очень ответственная миссия, но это и очень опасный соблазн. Ему делать выбор и я надеюсь, что выбор будет успешным".

Что касается Коломойского, Порошенко сказал: "Я не знаю, имеют ли наши правоохранительные органы что-нибудь против него лично, но его приход начинает быть символом, не хорошим символом для Украины".

В интервью Порошенко заявил, что надеялся, что Запад ударит по России еще более жесткими санкциями, но выразил благодарность за поддержку, которую Украина получила. И он сказал, что считает существующие санкции эффективными.

"Во-первых, Путин не может поверить, что Европейский Союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной", - сказал Порошенко.

"Он не может представить, что это будет происходить в течение пяти лет. И в этой ситуации я хочу поблагодарить Европейский Союз, особенно канцлеру Меркель, французским президентам - Олланду и Макрону. Я хочу поблагодарить Дональда Туска, который играл огромную роль. Я хочу поблагодарить Жана-Клода Юнкера. Я хочу поблагодарить лидеров Европейского Союза, которые даже в этой ситуации могут достичь этих результатов, демонстрируя, что ценности Европейского Союза намного важнее, чем предложенные Путиным деньги за отмену санкций.

"Санкции - это мотивация Путина сидеть за столом переговоров, - продолжает Порошенко. - Были эффективные санкции? Уверен, что да".

"Россия потеряла 150 млрд долларов и 10 процентов ВВП из-за санкций, а также десять лет развития в наиболее чувствительных секторах российской экономики", - сказал он. "Что является позитивным для Европы? Россия начинает тратить значительно меньше на военный комплекс из-за санкций. И несмотря на все споры, Европа вместе с Соединенными Штатами, вместе со всеми странами G7, сохраняет единство по крайней мере в вопросе Украины. Но я хочу больше санкций. Если Россия осуществила акт агрессии в нейтральных водах Черного моря против наших военных судов, должно быть наказание, потому что это акт агрессии".

Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы дополнительные санкции "касались наиболее чувствительных моментов в банковском секторе, наиболее чувствительных вопросов машин двойного назначения".

Он сказал, что для него как для президента не было ничего сложнее, чем звонить семьям погибших солдат. "Поверьте, очень трудно позвонить родителям, женщинам или детям убитого украинца и сказать им, что я делаю все возможное, чтобы все эти жертвы были не напрасны, что мы делаем все возможное, чтобы спасти Украину, сохранить единство Украины", - сказал он.

И Порошенко сказал, что с гордостью покидает пост, организовав выборы, которые были признаны свободными и честными, даже если их результат оказался его разгромным поражением.

"Это новый стандарт, который уже установлен, и всем остальным следует придерживаться этого", - сказал он.