"Это дорогого стоит", - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за "ценный совет" представителя "Оппоблока" Воропаева, которого называют "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж

День работы парламентариев 15 мая от корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР
Сергей Кивалов в окружении коллег
Александра Кужель и первый вице-спикер Ирина Геращенко
Александра Кужель и Михаил Папиев
Сергей Тарута с коллегой
Игорь Луценко и Борислав Береза
Елена Сотник
Артур Герасимов
Совещание между фракциями "Народного фронта" и "Радикальной партии"
Депутатские переговоры
Валерий Писаренко с коллегой
Сергей Тарута и Оксана Продан
Мустафа Найем в президиуме ВР
Андрей Тетерук и Юрий Береза
Нардепы из РПЛ
Переписка Юрия Воропаева и Валерии Заружко
Яков Безбах