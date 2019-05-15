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15.05.19 21:04

"Это дорогого стоит", - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за "ценный совет" представителя "Оппоблока" Воропаева, которого называют "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж

15 мая депутаты обсуждали голосование за дату инаугурации новоизбранного президента и рассмотрели ряд законопроектов, в том числе о социальной защите детей. Кроме того, некоторые из нардепов раздавали ценные советы.

День работы парламентариев 15 мая от корреспондента Цензор.НЕТ.

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 01

Начало работы ВР

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 02

Сергей Кивалов в окружении коллег

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 03

Александра Кужель и первый вице-спикер Ирина Геращенко

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 04

Александра Кужель и Михаил Папиев

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 05

Сергей Тарута с коллегой

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 06

Игорь Луценко и Борислав Береза

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 07

Елена Сотник

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 08

Артур Герасимов

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 09

Совещание между фракциями "Народного фронта" и "Радикальной партии"


Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 10

Депутатские переговоры

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 11
Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 12

Валерий Писаренко с коллегой

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 13

Сергей Тарута и Оксана Продан 

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 14

Мустафа Найем в президиуме ВР

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 15

Андрей Тетерук и Юрий Береза

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 16

Нардепы из РПЛ

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 17
Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 18

Переписка Юрия Воропаева и Валерии Заружко

Это дорогого стоит, - нардеп от Радикальной партии Заружко благодарит за ценный совет представителя Оппоблока Воропаева, которого называют юристом Ахметова 19

Яков Безбах

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