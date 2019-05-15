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15.05.19 19:56

Дела, связанные с группировкой Януковича, разбросаны по нескольким подразделениям ГПУ и между собой не координируются, - Горбатюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко мог умышленно распределить по разным отделам ГПУ уголовные дела, связанные с преступным режимом экс-президента Виктора Януковича.

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Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"При каденции генерального прокурора у нас такая ситуация, что те же дела, касающиеся преступной организации, в [членстве в] которой подозревается бывший президент Виктор Янукович, они разбросаны по четырем или по пяти подразделениям", - рассказал он.

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По словам Горбатюка, эти подразделения ГПУ не координируют свои расследования, что мешает следствию.

"Со временем ты понимаешь, что в этом может быть и умысел, чтобы этого результата, действительно, в отдельных производствах не добиться", - подчеркнул спецпрокурор.

Напомним, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу Украины с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн гривен и 1 млн долларов США.

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