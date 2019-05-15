Порошенко на встрече с послами G7 и ЕС призвал продолжать поддержку реформ в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства призвал страны Большой семерки и ЕС усиливать поддержку Украины в обеспечении реформ и в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также продолжать верить в ее успешное будущее.

"Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это чрезвычайно важно ", - сказал Порошенко.

Особое внимание было уделено вопросу продолжения санкционной политики против России, а также консолидации международных усилий для освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются РФ.

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"Мы вспоминаем много успешных и важных реформ, которые были сделаны при вашем лидерстве. Особенно это касается реформирования банковского сектора. И в качестве примера я особенно хочу отметить успешную национализацию "Приватбанка", - отметила посол Франции Изабель Дюмон от имени послов Большой семерки. Среди других успешных реформ она назвала децентрализацию, реформирование судебной системы, борьбу с коррупцией и реформы в энергетическом секторе.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отметил: "Украина настоящее имеет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу".

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