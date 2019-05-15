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15.05.19 21:19

В Запорожье двое руководителей землеустроительных предприятий попались на взятке 120 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ в Запорожской области совместно со следователями Нацполиции уличили в вымогательстве взятки руководителей двух местных землеустроительных предприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Запорожье двое руководителей землеустроительных предприятий попались на взятке 120 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили механизм получения взяток от граждан за несоздание искусственных препятствий при получении технической документации по землеустройству.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 120 тыс. гривен от местного предпринимателя за подготовку документов, необходимых для заключения договора аренды земельного участка. За эту сумму фигуранты дела обещали коммерсанту ускорить процесс получения документации и якобы повлиять на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области.

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В Запорожье двое руководителей землеустроительных предприятий попались на взятке 120 тыс. грн, - СБУ 02

Один из злоумышленников правоохранители задержали в областном центре при получении всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

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