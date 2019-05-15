Лещенко не может на этапе досудебного следствия свидетельствовать в прямом эфире, так как такой нормы нет в УПК, - Горбатюк

Об этом в эфире Громадського заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет Цензор.НЕТ.
"Обязательность видеозаписи, если об этом ходатайствует кто-либо из участников следственного действия, то сразу следователь обязан записывать на видео. Это, но никак уголовно-процессуальный кодекс не позволяет проводить следственное действие онлайн", - отметил Горбатюк.
В то же время прокурор добавил, что запрета на такие действия тоже нет.
"На этапе досудебного расследования само понятие тайны досудебного расследования обязывает следователя и прокурора не разглашать эти следственные действия", - добавил Горбатюк.
Ранее Лещенко заявил, что пойдет на допрос в Генеральную прокуратуру и готов раскрыть источник, из которого получил часть "черной бухгалтерии", но только на допросе в прямом эфире.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.