Страны, поддерживающие возвращение РФ в ПАСЕ просто так, являются соучастниками подрыва минских соглашений, - Климкин

Об этом чиновник написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Все мы знаем, какой ценой Украина выполняла минские договоренности. Москва же, не скрываясь, последовательно их подрывала. И если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий - они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минске", - подчеркнул министр.

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Он напомнил, что указанные договоренности - "дело жизненного значения".

"Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую ​​искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственность. Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - заметил Климкин.

Он сообщил, что говорил об этом в Брюсселе своим коллегам министрам.

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