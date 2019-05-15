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15.05.19 22:01

Раненого военнопленного украинского моряка Сороку отправили из СИЗО на обследование в больницу, - адвокат Бадамшин

В России военнопленного украинского моряка Василия Сороку отправили на обследование в больницу, в которой ему ранее оперировали руку.

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Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат моряка Сергей Бадамшин, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО "Лефортово" в апреле нами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали. Ждем результаты обследования", – написал адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Раненого военнопленного украинского моряка Сороку отправили из СИЗО на обследование в больницу, - адвокат Бадамшин 01

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