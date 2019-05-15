Подождем, как будут развиваться события с парламентскими выборами в Украине, - президент Австрии Ван дер Беллен о реализации Минских соглашений

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сказал, что я буду рад, если с той, или иной стороны будет какой-то положительный импульс в плане реализации Минских договоренностей. Но, будем реалистами, сейчас мы должны подождать, как будут развиваться события с парламентскими выборами в Украине в октябре", - заявил австрийский президент, комментируя свои переговоры с Путиным, в частности, в вопросе отношений между Россией и Украиной, которые влияют на отношения ЕС с РФ.

При этом, Ван дер Беллен указал на "многолетнюю австрийскую мантру" - нужно оставаться в диалоге "даже если по каким-то пунктам могут быть разные мнения".

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Он также прокомментировал влияние на двусторонние австрийско-российские отношения санкций ЕС против России, введенных из-за незаконной оккупации Крыма и ситуации на Донбассе. По словам Ван дер Беллена , "худшее уже позади", и "за последние годы мы уже несколько изменили наши торговые потоки".

В то же время, заявил австрийский президент, санкции идут в ущерб обеим сторонам: "То, что ситуация чисто с экономической точки зрения для обеих сторон является неудовлетворительной - думаю, никто не будет оспаривать".

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