ГПУ была готова содействовать Мюллеру в деле Манафорта касательно расследования растрат Министерства юстиции Украины, - Горбатюк

Об этом в эфире Громадського рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ознакомившись с опубликованным первым обвинением Полу Манафорту, мы увидели, что отдельные пункты обвинения пересекаются с нашими расследованиями и поэтому важно для нас получать копии документов и информацию от Соединенных Штатов Америки и мы готовы были предоставлять содействие в их расследованиях", - отметил Горбатюк.

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Он уточнил, что речь идет о расследовании растрат средств Министерства юстиции Украины.

"Мы начали расследование, еще до всех обнародований "черной бухгалтерии" относительно растрат средств Министерства юстиции на оплату услуг американской юридической фирмы в деле Тимошенко против Украины относительно ее незаконного ареста. Следствие сообщило о подозрении министру юстиции, его заместителю и главному бухгалтеру и с 16-го года это дело слушается в суде", - пояснил Горбатюк.

На уточняющий вопрос ведущей идет ли речь о деле экс-министра юстиции Александре Лавриновичу, прокурор ответил "да".

"Соответственно там было больше млн долларов выплачено этой юридической фирме, а в обвинении американском по Полу Манафорту указано о том, хотя там не все названные предприятия, физические и юридические лица, но с высокой долей вероятности, мы сделали вывод, что там еще записано, что еще 4 млн долларов, кроме этого млн, было выплачено именно за этот отчет. Соответственно, заинтересовавшись этой информацией, желая убедиться в этом и получить подтверждение документальное, мы как раз и писали в Министерство юстиции США с ходатайством о сотрудничестве", - отметил Горбатюк.

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Вместе с тем он добавил, что ответы следователи так и не получили.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

6 сентября 2017 года экс-министра юстиции Лавриновича вызвали на допрос по делу о "перевороте". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Януковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти в 2010 году путем возврата Конституции 1996 года.

Сам Лавринович заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году только выполнял свои функциональные обязанности.

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27 сентября 2017 года Апелляционный суд освободил экс-министра юстиции Лавриновича из-под ареста.