Формирование общей позиции Европы относительно конфликта в Украине - пример взаимодействия стран ЕС в непростых условиях, - Меркель

Среди вызовов, стоящих перед Европой, Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung назвала вмешательства в выборы со стороны России, экономическую политику Китая, монополию США в сфере цифровых технологий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Несомненно, Европа должна изменить свою позицию в современном мире", - заявила Меркель. Она призвала Европу объединиться и привела формирование общей позиции ЕС относительно конфликта в Украине как пример взаимодействия стран в непростых условиях.
"Просто заявлять, что мы имели семь десятилетий мира уже не достаточно, чтобы оправдать европейский проект. Без аргументов, которые направят Европу в будущее, европейский мирный проект претерпит больший вред, чем кто-то думает", - говорит Меркель.
Меркель подчеркнула актуальность экологического кризиса а также то, что для противостояния этому кризису, необходимы экономические ресурсы.
"Очевидно, не хватает соответствующих политический действий в мире. Для того, чтобы мы могли действовать во всех сферах, включая защиту окружающей среды, мы должны быть экономически успешными. Это меня беспокоит больше всего", - заявила политик.