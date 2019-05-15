Директор российского научного института космического приборостроения сбежал из страны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание КоммерсантЪ.

Яскин в апреле уехал за границу после начала проверки на предприятии, после чего прислал руководству заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила в среду газета "Коммерсант". Издание назвало это "беспрецедентным скандалом".

"Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса", - пишет газета.

Пресс-служба "Роскосмоса", в структуру которого входит НИИ, подтвердила эту информацию. "Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении госкорпорации.

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О бегстве Яскина за границу "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП - одно из ключевых предприятий оборонной промышленности. Там разрабатывались наземные приборы навигационной аппаратуры потребителя, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

Также институт производит гражданские автомобильные навигаторы под брендом Glospace.

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