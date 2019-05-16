Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал обстрел возле Донецкой фильтровальной станции, - отчет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ, утром 15 мая патруль СММ в составе 5 сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 приблизительно в 2 км к юго-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и ориентировочно в 3,5 км к северо-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) для осуществления мониторинга ситуации с безопасностью. Там также присутствовал военнослужащий Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации. Сотрудники пиротехнического подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям находились на расстоянии около 50 м к югу от местонахождения патруля СММ.

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Несмотря на предоставленные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня, в 08:25 члены патруля Миссии, трое из которых стояли у автомобилей СММ, а двое находились внутри, услышали взрыв, по оценке, от выстрела из вооружения неустановленного типа в пределах 100–300 м к западу от своей позиции. Через несколько секунд, находясь в салоне автомобилей, команда Миссии услышала еще два взрыва, по оценке, от выстрелов из вооружения неустановленного типа на том же расстоянии и в том же направлении. Наблюдатели немедленно покинули этот район, заметив, что пиротехники также уехали. Никто из сотрудников Миссии не пострадал, и имущество СММ не было повреждено.