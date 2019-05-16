Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.05.19 01:25

Львовские полицейские из-за сообщений о минировании за день обследовали 28 объектов, взрывчатки не обнаружено

Два сообщения о заминировании 28 объектов во Львове поступили на электронную почту полиции 15 мая в 9:31 и 9:50.

взрывотехники

В них говорилось о заминировании тринадцати домов, семи медицинских учреждений, расположенных на улицах Миколайчука, Огиенко, Пилипа Орлика, Пекарской, Стецько, Некрасова, проспекте Черновола, международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, а также семи отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, Матейко, Яворивской, Полищука, проспекте Черновола и площади Князя Святослава, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По указанным адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Полицейские обследовали здания и прилегающие территории, также проводились эвакуации. Взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливаются личности злоумышленников, причастных к предоставлению ложных сообщений о заминировании.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100