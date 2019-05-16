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16.05.19 01:55

Заявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник

Дела против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которые были переданы НАБУ, не закрывали.

злочевский

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник после панельной дискуссии, посвященной созданию Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"К сожалению, дело Злочевского - это опять же очередная манипуляция со стороны Генеральной прокуратуры. Потому что ряд дел, касающихся Злочевского, они действительно были переданы в антикоррупционное бюро, никакого решения о закрытии этих дел детективами антикоррупционного бюро никогда не принималось. Сейчас эти производства расследуются, прогнозировать последствия расследования не могу, потому что это зависит от того, каким образом будет сотрудничество между детективами и прокурорами", - сказал Сытник.

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Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

1 февраля 2018 года появилась информация, что Н.Злочевский вернулся в Украину.

В мае 2019 года Юрий Луценко заявил, что в ГПУ пытается реанимировать дела Злочевского и отметил, что одно дело относительно хищения государственных ресурсов было передано НАБУ, где его закрыли из-за того, что детективы НАБУ якобы не сделали никаких следственных действий.

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