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16.05.19 02:08

Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете

После массовых убийств в двух мечетях в Новой Зеландии в марте этого года большие технологические компании подписали глобальное обязательство по борьбе с "террористическим" и "экстремистским" контентом в интернете.

Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете

Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 мая принял в Париже руководителей компаний Google, Twitter, Facebook и Microsoft, чтобы обнародовать Крайстчерченский призыв" о добровольном обязательстве для онлайн-платформ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Соглашение не имеет обязательной юридической силы и названа в честь города, в котором мужчина убил 51 человека в двух новозеландских мечетях 15 марта, транслируя свои действия в прямом эфире на Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти, - Климкин

Интернет-компании, в том числе Amazon, Twitter, Microsoft и Dailymotion, обязались немедленно и навсегда удалить любой контент с признаками терроризма или экстремизма.

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