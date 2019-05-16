Текст Закона об украинском языке опубликован в "Голосе Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте издания.

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это произошло 15 мая 2019 г., на второй день после того, как свою подпись под законом поставил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности", - отметил Порошенко.

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Закон вступает в силу через 2 месяца со дня опубликования его текста в газете Верховной Рады "Голос Украины". Сегодня, 16 мая 2019 года, закон напечатан.

С текстом Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в электронном виде можно ознакомиться на сайте http://www.golos.com.ua/article/317062