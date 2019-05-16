Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере коммуникаций США в связи с угрозой нацбезопасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила в среду американская газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

"На фоне углубляющейся торговой войны с Китаем, президент Трамп в среду объявил о введении "чрезвычайной ситуации" национального уровня с целью защиты коммуникационных сетей США, что предоставляет федеральному правительству широкие полномочия запрещать американским компаниям вести бизнес с определенными иностранными поставщиками, включая китайскую компанию Huawei", - пишет издание.

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Как отмечается, иностранные противники используют уязвимости в телекоммуникационных технологиях и служебных сетях США. Документ также указывает на экономический и промышленный шпионаж, что вызывает особое беспокойство Вашингтона.

"Президент четко подчеркнул, что нынешняя администрация сделает все необходимое, чтобы сохранить Америку безопасной и успешной, а также защитить США от иностранных противников, которые активно и все чаще создают и используют уязвимые места в инфраструктуре информационных и коммуникационных технологий Соединенных Штатов", - заявила в связи с этим пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Указ уполномочивает министра торговли США блокировать транзакции, которые охватывают коммуникационные технологии иностранных компаний, которые могут составлять "неприемлемый риск" для США. В связи с этим Министерство торговли проинформировало, что внесло китайскую компанию Huawei в "черный список", фактически запретив продажу или передачу технологий американского производства китайскому телекоммуникационному гиганту.