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16.05.19 08:40

В Конгрессе США начали процедуру утверждения бюджета-2020, который предусматривает $250 млн для Украины

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год".

конгресс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, сумма средств, которую предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Документом также предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены и на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка ВСУ и сил безопасности Украины.

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В дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, проголосованный Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись Президенту США.

В Конгрессе США начали процедуру утверждения бюджета-2020, который предусматривает $250 млн для Украины 01

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