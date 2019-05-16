В Конгрессе США начали процедуру утверждения бюджета-2020, который предусматривает $250 млн для Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, сумма средств, которую предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Документом также предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены и на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка ВСУ и сил безопасности Украины.

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В дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, проголосованный Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись Президенту США.