Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров

Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"15 мая 2019 года днем в Бахчисарае российские оккупанты - участковые полицейские посещали дома крымских татар и опрашивали их жителей, сверяясь с имеющимися у них списками. При этом, участковая 6-го микрорайона Екатерина Яхова зашла в дом, где проживает супруга лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева г-жа Сафинар Джемилева. В момент прихода участковой Яховой в доме Сафинар ханум был лишь ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Агъа. Участковая российской оккупационной полиции Екатерина Яхова выяснила личные данные Эльдара, сверила записанные ею данные под личную подпись опрошенного", - рассказал он.

"На вопрос, в чем причина ее прихода к ним в дом и смысл процедуры опроса, участковая Екатерина Яхова продемонстрировала Эльдару некий список, в который были включены несколько десятков фамилий, заявив при этом, что все они, включая Эльдара, подозреваются в причастности к террористической деятельности. Мы просим крымскотатарских активистов, адвокатов, гражданских журналистов в Крыму тщательно мониторить ситуацию накануне и в день 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Не исключено, что российские оккупанты готовят новые масштабные провокации в отношении крымских татар", - резюмировал Чубаров.

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