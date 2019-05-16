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16.05.19 10:22

Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому

Послы стран Большой семерки призвали действующего Президента Украины Петра Порошенко постепенно передавать власть новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении послов G7 по итогам встречи с Порошенко, опубликованном в Twitter.

"Послы G7 сегодня встретились с Президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ во время его президентства. Они поприветствовали достижения Президента Порошенко и обменялись с ними мыслями относительно продвижений, которые должны быть обеспечены в дальнейшем.

Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на встрече с послами G7 и ЕС призвал продолжать поддержку реформ в Украине. ФОТО

Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому 01

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