Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении послов G7 по итогам встречи с Порошенко, опубликованном в Twitter.

"Послы G7 сегодня встретились с Президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ во время его президентства. Они поприветствовали достижения Президента Порошенко и обменялись с ними мыслями относительно продвижений, которые должны быть обеспечены в дальнейшем.

Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - сказано в сообщении.

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