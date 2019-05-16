Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во времена, когда Россия своими действиями подрывает нашу безопасность и создает экзистенциальную угрозу извне, старая политика ослабляет государство изнутри. Мы должны уничтожить внутреннего врага, и стать сильными перед лицом врага внешнего. Именно поэтому партия "Голос" идет на выборы в Верховную Раду", – сказал Вакарчук.







"Сегодня Верховная Рада превратилась в токсичное болото, которое нас засасывает. Мы должны это изменить. Если президент предаст своих избирателей - мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил Вакарчук

Он заверил, что будет бороться со старой политикой. "Старая политика - это слепая вера в нового прнзидента" - отметил певец





Фото Олег Богачук

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Партийный список "Голос" сформирует в результате открытого обсуждения на съезде. Сейчас в команду партии "Голос" вошли люди, которые по словам Вакарчука "уже меняли страну":

● Юлия Клименко, экс-заместитель Министра экономики в правительстве реформаторов

● Ярослав Юрчишин, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина

● Юрий Соколов, доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии

● Андрей Шараскин (киборг "Богема"), актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт

● Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, в. о. главы Одесской ОГА в 2016-2017 годах

Для учредителей "Голоса" приоритетным является изменить правила игры в украинской политике, отделить деньги от политики и поставить человека в центр государственной политики. "Мы верим, что достоинство каждого украинца является незыблемой. Каждый имеет безусловное право на уважение. На достойную жизнь – благосостояние, безопасность и свободу. Мы будем защищать достоинство каждого украинца и от внешнего врага, и от старой политической системы", – сказал лидер новой партии.

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Вакарчук заверил, что партия не будет принимать ни копейки у олигархов, а финансировать ее прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

По словам Вакарчука, вхождение в Верховную Раду является лишь необходимым шагом, чтобы запустить в Украине настоящие изменения. Лидер нового движения призвал украинцев присоединяться к команде "Голоса", зарегистрировавшись волонтером на сайте GolosZmin.org.