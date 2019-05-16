Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети Президента и премьер-министра.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой сорочке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.



Фото: Порошенко/Facebook

Президент подчеркнул, что одев украинскую национальную одежду, "мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах".

"По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины", - резюмировал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Верховной Раде подарили вышитую карту Украины, внесенную в Национальный реестр рекордов. ФОТОрепортаж

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вышиванку символом украинской идентичности и любви к своей стране.

"Украина отмечает день своего национального оберега - вышиванки. Для нас вышитая сорочка особенная - это символ украинской идентичности, любви к своей стране. Поздравляю всех украинцев мира с этим прекрасным праздником.

Горд быть украинцем!", - написал он в Facebook.



Фото: Гройсман/Facebook