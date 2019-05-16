Фракция БПП поддерживает проведение инаугурации 20 мая, - Герасимов

Об этом председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко". Фракция поддержала однозначное решение поддержать дату инаугурации 20 мая. Но о дате 19 мая еще продолжаются консультации, которые мы будем заканчивать в сессионном зале ", - заявил Артур Герасимов.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.