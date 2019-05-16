Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверг.

Глава "Нафтогаза полагает, что скорее всего такие переговоры состоятся в июне.

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"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае не подписания нового транзитного контракта.