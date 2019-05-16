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16.05.19 11:13

Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы

Несмотря на попытки российских спецслужб пробить контур киберзащиты государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины, "удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и Государственного реестра избирателей".

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал на состоявшемся под его председательством заседании Национального координационного центра кибербезопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 01
Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 02
Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 03


Участники заседания подвели итоги эффективности работы контура киберзащиты информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины.

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По словам Турчинова, своевременные предупредительные меры и координация работы субъектов обеспечения кибербезопасности были достаточно эффективными.
Турчинов отметил, что субъекты обеспечения киберзащиты способны "своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время очередных парламентских выборов".

Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 04
Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 05

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы внедрения организационно-технической модели киберзащиты,  предусматривающей реализацию на системной основе комплекса мероприятий, направленных на оперативное (кризисное) реагирование на кибератаки и киберинциденты, внедрение контрмер, направленных на минимизацию уязвимости государственных информационных и коммуникационных систем.
Были заслушаны результаты расследования кибератак на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры, произошедшие в последние годы и нанесшие ущерб национальной безопасности в информационной и экономической сферах, а также эффективность международного сотрудничества в этом вопросе.
Кроме того, были рассмотрены вопросы повышения квалификации и подготовки специалистов для сферы кибербезопасности и состояние киберзащиты информационно-коммуникативных систем отдельных органов государственной власти.

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