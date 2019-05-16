"Официальная позиция Молдовы по поводу территориальной целостности Украины никогда не менялась", - Додон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в среду вечером в эфире телеканала NTV-Moldova Додон подтвердил, что накануне "имел очень хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским", с которым договорились и о проведении двусторонней встречи.

"У нас был хороший, обстоятельный разговор, обсудили разные проблемы. Мы договорились и о встрече, мы согласуем еще, где и как проводить ее", - сказал президент Молдовы.

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Журналист напомнил, что у Додона за два с половиной года не было ни одной встречи с президентом Украины Петром Порошенко, который отказывался от встреч из-за высказывания Додона в избирательной кампании о том, что "Крым принадлежит России". По словам журналиста, в Украине подвергли резкой критике Зеленского, который согласился на встречу с Додоном.

"Что я могу сказать по этому поводу?! За 27 лет независимости официальная позиция Молдавии по поводу территориальной целостности Украины никогда не менялась. На этом поставим точку", - заявил Додон.