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16.05.19 11:43

Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая

Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко поддержал дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая, и не голосовал за дату 19 мая, как того хотел сам Зеленский, из-за агрессивного обращения Зеленского к парламенту.

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Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Учитывая хамское обращение Зеленского к парламенту, я голосовал против 19 мая. Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Главное, чтобы он это помнил", - сказал нардеп.

Также Гончаренко прокомментировал возвращение Коломойского в Украину: "Сейчас весна. Перелетные птицы, которые пережидали сложные зимние времена, возвращаются в Украину. Вероятно, Коломойский считает, что сложные дни для него закончились и начались прекрасные – смертельная любовь Игоря Валерьевича Коломойского и Владимира Александровича Зеленского".

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