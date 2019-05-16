Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое персональное отношение к вопросу сноса палатки волонтёров, которая расположена на пл. Свободы в центре Харькова, такое - лично я не считаю, что это решение правильное несмотря на юридические формальности. Безусловно, такое решение относится к категории политико-правовых. Руководитель любого большого города всегда принимает различные аргументы во внимание прежде чем раздаются команды", - отметил Грановский, добавив, что он рекомендовал Кернесу воздержаться от принятия подобных решений с самого начала.

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"Между тем, я считаю, что и переименование проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова сегодня не в интересах Харькова и его очень разных, с различных точек зрения, горожан. Если не ошибаюсь, то профильная комиссия при харьковском городском совете уже приняла своё решение о целесообразности и технической возможности переименования проспекта. Далее депутаты должны такое решение поддержать соответствующим голосованием. Если так и произойдёт, лично я буду рекомендовать Геннадию Кернесу это решение ветировать", - пояснил свою позицию нардеп.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.