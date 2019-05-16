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16.05.19 12:15

Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу", который ждет скорейшего вступления в должность нового президента, а также создала проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций, считает советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (В.Зеленского. - Ред.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он "Интерфакс-Украина" во вторник, комментируя решение парламента по назначению даты инаугурации новоизбранного президента на 20 мая, передает Цензор.НЕТ.

Д.Разумков отметил, что парламент также создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Кроме того, по его словам, если говорить о приглашении международных делегаций, то им было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

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Советник В.Зеленского выразил мнение, что таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

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