Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.05.19 12:22

Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ

Журналист и блогер Денис Казанский заявил о том, что от его имени в СБУ направлено заявление о необходимости привлечь к ответственности экс-нардепа от Партии регионов Владимира Струка, который открыто поддерживал в 2014 году боевиков "ЛНР", проводил встречи с главарями террористов, а теперь собирается баллотироваться в украинский парламент по округу в Луганской области.

струк

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Маси Найем (юрист и общественный активист. - Ред.) подал в СБУ заявление от моего имени и в дальнейшем, как адвокат, вместе со своей фирмой Миллер будет заниматься этим делом. Сам я не юрист, и вряд ли смогу общаться со спецслужбой так же предметно и компетентно, как квалифицированные юристы. А хочется, чтобы это дело действительно было доведено до логического финала. Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - заявил Казанский.

Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский 01
Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский 02

Читайте также: Совладельцем шахты на оккупированной Луганщине, где погибли 17 человек, оказался воровавший гумпомощь главврач Луганской больницы Вольман, - Казанский

Ранее уже сообщалось о том, что организатор незаконного референдума на Донбассе, открытый пособник вооруженных банд "ЛНР" экс-регионал Владимир Струк не только избежал наказания, но в скором будущем готовится стать депутатом Верховной Рады.

Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100