Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на конференции Concorde Capital заявил советник избранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"К сожалению, так совпало: интересы Коломойского понятны, но эти решения совпадают и с интересами Порошенко - он может получить мощный базис для критики нового президента и его команды", - сказал экс-министр финансов.

По его словам, решения судов по ПриватБанку свидетельствуют о том, что новым властям нужно начать свои реформы с изменений в судебной системе.

"Все это время нас пытались заверить, что эти изменения есть, но это не так. Вывод один - первое, что нужно сделать - это судебная реформа. Ее нужно делать быстро и не бояться", - отметил Данилюк.

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Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Позже Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстации, который признал незаконной инспекционную проверку НБУ в ПриватБанке, на основании которой был получен вывод о дыре в капитале банка.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила , что регулятор будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка, если отменит предыдущее решение Нацбанка о передаче банка в госсобственность.